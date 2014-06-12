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Стой, стрелять буду! В Нижнем Тагиле состоялось первенство МВД по стрельбе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стой, стрелять буду! В Нижнем Тагиле состоялось первенство МВД по стрельбе (ФОТО)

12 июня 2014, 09:25Спорт
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