Стой, стрелять буду! В Нижнем Тагиле состоялось первенство МВД по стрельбе (ФОТО)

Открыл областные соревнования заместитель генерального директора Нижнетагильского института испытания металлов Александр Размирица:

Я рад приветствовать Вас на традиционных стрельбах из боевого оружия на территории федерального казенного боеприпасного полигона. От имени генерального директора хочу пожелать, чтобы эти соревнования прошли с пользой для дела, чтобы вы показали свое мастерство.

Сотрудники отдела профессиональной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области в очередной раз напомнили спортсменам в погонах правила безопасности при обращении с оружием на огневом рубеже.

В этом году в проведение соревнований внесен ряд новшеств. Полицейские выполняли новое динамичное и скоростное упражнение по стрельбе из пистолета: две серии по пять выстрелов. На каждую серию дается 12 секунд. Организаторы напомнили, что по условиям соревнований все выстрелы, выполненные после истечения времени, зафиксируют, при этом лучшие результаты снимут.

На втором этапе спортсмены стреляли из автомата, и здесь также предъявлялись определенные требования к выполнению упражнения: 15 секунд на серию из положения «лежа», стрельба «с колена» - 20 секунд и «стоя» - 25 секунд. Необходимо действовать четко по команде «огонь», в противном случае накладываются штрафы.

Представители Нижнего Тагила показали довольно высокие результаты. В Первенстве по стрельбе из пистолета Макарова команда ММУ МВД России «Нижнетагильское» стала синейшей. Лидером в стрельбе из автомата Калашникова стала команда ОМОН ГУ МВД России по Свердловской области (город Екатеринбург), а команда из Межмуниципального управления Нижнего Тагила заняла второе место.

Главный судья соревнований Олег Мазеин отметил высокие результаты участников соревнований. Это прежде всего говорит о возросшем уровне подготовки сотрудников полиции. Подполковник Мазеин уверен, что немаловажную роль играют и огромные возможности базы НТИИМ, где уже второй год подряд проводятся подобные соревнования. Здесь созданы все необходимые условия для высоких результатов.