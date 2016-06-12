Сборная России сыграла с командой Англии вничью

Большую часть матча футбольные фанаты провели в ожидании гола. Первый роковой удар по воротам на 73-ей минуте, после нарушения Георгия Щенникова, совершил Эрик Дайер. Голкипер Игорь Акинфеев, выбрав неправильную позицию, ошибся, и мяч оказался в воротах нашей команды.

Спас ситуацию Василий Березуцкий. В добавленное время он загнал мяч в ворота англичанам. Так, достойный матч завершился ничьей. Подводя итоги, тренер сборной Леонид Слуцкий на пресс-конференции поблагодарил свою команду за динамичную концовку.