Сборная России сыграла с командой Англии вничью
12 июня 2016, 09:00Спорт
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11 июня главная российская футбольная команда стартовала на Евро-2016. В матче с командой Англии наши футболисты сыграли вничью. Игра проходила в Марселе.
Большую часть матча футбольные фанаты провели в ожидании гола. Первый роковой удар по воротам на 73-ей минуте, после нарушения Георгия Щенникова, совершил Эрик Дайер. Голкипер Игорь Акинфеев, выбрав неправильную позицию, ошибся, и мяч оказался в воротах нашей команды.
Спас ситуацию Василий Березуцкий. В добавленное время он загнал мяч в ворота англичанам. Так, достойный матч завершился ничьей. Подводя итоги, тренер сборной Леонид Слуцкий на пресс-конференции поблагодарил свою команду за динамичную концовку.
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