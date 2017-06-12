Фестиваль More Fest 2017 в Севастополе ждёт жителей Нижнего Тагила (ВИДЕО)
12 июня 2017, 09:30СпортЕкатерина Малых
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Первый международный фестиваль здорового образа жизни, спорта и творчества More Fest 2017 начнётся 10 июля в Севастополе. Наш город там представит основатель направления Workout в Нижнем Тагиле Рустем Хайруллин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участникам предложат соревнования, лекции и мастер-классы. Фестиваль пройдёт на территории базы «Любимовка» города Севастополь в республике Крым.
В программе запланировано много чего интересного и полезного. Я буду представлять направление Workout. Буду рад, если вы станете участниками наших соревнований говорит почетный гость, представитель Workout Нижнего Тагила и активный общественный деятель Рустем Хайруллин.
Фестиваль продлится до 16 июля. Добираться туда нужно будет поездом.
Ознакомиться шире, сделать своё видео или оставить заявки можно на сайте или в группе More Fest 2017.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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