Чемпионом мира по футболу стала Испания (видео)
12 июля 2010, 07:35СпортОльга
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Испания стала чемпионом мира по футболу.
В финальном матче 11 июля испанцы одержали победу над сборной Голландии со счетом 1:0. Впервые в своей истории испанская комнада завоевала титул чемпиона мира.
Основное время матча завершилось вничью, а единственный гол в матче забил Андрес Иньеста на 116-й минуте поединка. К этому времени сборная Голландии уже играла в меньшинстве – на 110-й минуте за фол против Иньесты после ранее полученного предупреждения был удален Хейтинга.
Таким образом, сборная Испании завоевала золотые медали, сборная Голландии – серебряные, а команда Германии, в матче за третье место переигравшая команду Уругвая со счетом 3:2 – бронзовые.
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