Чемпионом мира по футболу стала Испания (видео)

В финальном матче 11 июля испанцы одержали победу над сборной Голландии со счетом 1:0. Впервые в своей истории испанская комнада завоевала титул чемпиона мира.

Основное время матча завершилось вничью, а единственный гол в матче забил Андрес Иньеста на 116-й минуте поединка. К этому времени сборная Голландии уже играла в меньшинстве – на 110-й минуте за фол против Иньесты после ранее полученного предупреждения был удален Хейтинга.