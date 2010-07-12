Кубок Ельцина – у России
12 июля 2010, 17:23СпортОльга
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Победителем международного турнира по волейболу на Кубок Ельцина стали россиянки.
В финале встретились давние соперники и сильнейшие сборные - России и КНР. У этих команд давние счеты: китаянки обыграли россиянок на "Кубке Ельцина-2008", а затем на Олимпиаде в Пекине. Последний раз наша сборная уступила волейболисткам из Поднебесной на международном турнире в Швейцарии. А накануне подопечные Владимира Кузюткина взяли реванш и обыграли китаянок 3:0, отмечает ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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