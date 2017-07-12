Три золотые медали завоевали тагильские легкоатлеты на первенстве России в Пензе
12 июля 2017, 08:00Спорт
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Легкоатлеты из спортивной школы «Юпитер» накануне вернулись из Пензы с тремя золотыми медалями. Там состоялось первенство страны среди спортсменов 2002-2003 годов рождения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Лучшим в беге на 800 метров стал Алексей Пирогов, он же взял серебро на дистанции 400 метров, передает Тагильский рабочий.
София Зыкова пришла первой на 400-метровке. Кроме того, она добавила еще одну золотую награду после эстафеты 4х400. Квартет из тагильских спортсменок – Дианы Котельниковиковой, Анны Некрасовой, Софии Зыковой и Елены Сухоносовой – стал победителями эстафеты, опередив легкоатлеток из Тулы.
Спортсменки занимаются в «Юпитере» под руководством Ирины и Вячеслава Черных.
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