Тагильский велосипедист стал чемпионом Европы среди юниоров
Сегодня, 16:37СпортФото: Тагильский рабочий
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17-летний тагильчанин Денис Денисов завоевал первое место в скретче на Чемпионате Европы по велоспорту на треке, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходят в Бельгии. Денисов победил в индивидуальной гонке на треке с массового старта.
Заниматься велоспортом тагильчанин начал с 2013 года, тренируется Денис под руководством Александра Марченко и Антона Поспелова.
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