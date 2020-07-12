Уральский боец Пётр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Россия, мы это сделали! Огромное спасибо моим болельщикам! Всех ценю, люблю, уважаю, сказал Пётр Ян.

Отметим, что Ян стал вторым российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC. Первым был Хабиб Нурмагомедов. На счету Яна 15 побед и одно поражение. После завоевания титула он должен будет провести его защиту. Ранее Ян был номинирован на премию World MMA Awards.