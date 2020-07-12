Уральский боец Пётр Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе
Сегодня, 10:24СпортФото: nashe_mma / vk.com
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12 июля в Абу-Даби состоялся турнир UFC между уральским бойцом Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо на присвоение титула чемпиона в легчайшем весе. Победа осталась за российским бойцом.
В течение трех раундов Петр Ян сохранял преимущество, использовав стойку левши. В середине пятого раунда бой завершился техническим нокаутом.
Россия, мы это сделали! Огромное спасибо моим болельщикам! Всех ценю, люблю, уважаю, сказал Пётр Ян.
Отметим, что Ян стал вторым российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC. Первым был Хабиб Нурмагомедов. На счету Яна 15 побед и одно поражение. После завоевания титула он должен будет провести его защиту. Ранее Ян был номинирован на премию World MMA Awards.
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