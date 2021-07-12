Рой Кин раскритиковал Стерлинга и Грилиша после поражения сборной Англии в финале

- Если ты Стерлинг или Грилиш, ты не можешь сидеть и смотреть, как ребенок идет бить пенальти раньше тебя, просто не можешь! Ты не можешь позволить застенчивому 19-летнему парню пойти вместо тебя! У них намного больше опыта, Стерлинг выигрывал трофеи, они должны были сами пойти и пробить этот пенальти! – передает слова Кина “Советский спорт”.