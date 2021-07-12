Рой Кин раскритиковал Стерлинга и Грилиша после поражения сборной Англии в финале

Рой Кин раскритиковал Стерлинга и Грилиша после поражения сборной Англии в финале
Рой Кин раскритиковал Стерлинга и Грилиша после поражения сборной Англии в финале
Сегодня, 14:30СпортФото: pxhere.com
В минувшее воскресенье сборная Англии в серии послематчевых пенальти уступила в финале Евро-2020 команде Италии - 1:1 (по пенальти 3:2).

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин подверг критике полузащитника английской команды Джека Грилиша и нападающего Рахима Стерлинга.

- Если ты Стерлинг или Грилиш, ты не можешь сидеть и смотреть, как ребенок идет бить пенальти раньше тебя, просто не можешь! Ты не можешь позволить застенчивому 19-летнему парню пойти вместо тебя! У них намного больше опыта, Стерлинг выигрывал трофеи, они должны были сами пойти и пробить этот пенальти! – передает слова Кина “Советский спорт”.

Напомним, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо не смогли реализовать пенальти в послематчевой серии. Рэшфорд угодил в штангу, уже обманув голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а удар Санчо вратарь итальянцев отразил. Как и следующую попытку в исполнении 19-летнего Букайо Саки.

Добавим, что сразу после матча английские болельщики в соцсетях устроили травлю темнокожих футболистов, не сумевших забить пенальти, оскорбляя их на почве расовой принадлежности.

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