Соревнования по воркауту «Притяжение улиц» прошли в Нижнем Тагиле

С соблюдением всех эпидемиологических требований в Нижнем Тагиле прошел очередной открытый кубок по уличной атлетике «Притяжение улиц». В нем приняли участие школьники, которые ежедневно приходят на воркаут-площадки, чтобы заниматься спортом и работать над своим телом.
Как отметили организаторы мероприятия — объединение уличной атлетики «СТОЙКИЕ», несмотря на все ограничения, в день соревнований на площадке царила атмосфера поддержки и здорового соперничества.
Итоги состязаний будут подведены чуть позже.
Напомним, в конце мая 25-летний житель Нижнего Тагила Фанис Хайруллин попал в Книгу рекордов России. Он полминуты провисел на перекладине в горизонтальном положении на средних пальцах.