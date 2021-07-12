Соревнования по воркауту «Притяжение улиц» прошли в Нижнем Тагиле

Соревнования по воркауту «Притяжение улиц» прошли в Нижнем Тагиле
Соревнования по воркауту «Притяжение улиц» прошли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25СпортФото: "Уличная аттетика Нижний Тагил" в Instagram
Открытый кубок по воркауту прошел в минувшие выходные в Нижнем Тагиле. В соревнованиях приняли участие юные горожане.

С соблюдением всех эпидемиологических требований в Нижнем Тагиле прошел очередной открытый кубок по уличной атлетике «Притяжение улиц». В нем приняли участие школьники, которые ежедневно приходят на воркаут-площадки, чтобы заниматься спортом и работать над своим телом.

Как отметили организаторы мероприятия — объединение уличной атлетики «СТОЙКИЕ», несмотря на все ограничения, в день соревнований на площадке царила атмосфера поддержки и здорового соперничества.

Фото:"Уличная аттетика Нижний Тагил" в Instagram

Итоги состязаний будут подведены чуть позже.

Напомним, в конце мая 25-летний житель Нижнего Тагила Фанис Хайруллин попал в Книгу рекордов России. Он полминуты провисел на перекладине в горизонтальном положении на средних пальцах.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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