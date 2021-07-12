Соревнования по воркауту «Притяжение улиц» прошли в Нижнем Тагиле

С соблюдением всех эпидемиологических требований в Нижнем Тагиле прошел очередной открытый кубок по уличной атлетике «Притяжение улиц». В нем приняли участие школьники, которые ежедневно приходят на воркаут-площадки, чтобы заниматься спортом и работать над своим телом.