Тагильские легкоатлеты стали победителями чемпионата Свердловской области

В беге на 100 метров победил Юрий Кошмилюк из СШОР «Спутник»: он финишировал вторым на дистанции в два раза длиннее, сообщает «Тагильский рабочий».
Одноклубница Юрия Дарья Сурова стала чемпионкой на 200-метровке. Полина Сабитова из СШОР «Юпитер» получила «серебро» на 400-метровке, а Елизавета Федулова из того же «Юпитера» заняла третье место в беге на 800 метров.
Напомним, в январе 2021 года Спортсмен из Нижнего Тагила Дмитрий Кропинов стал призёром первенства России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 18 лет, которое проходило в Новочебоксарске.