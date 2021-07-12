Тагильские легкоатлеты стали победителями чемпионата Свердловской области

Тагильские легкоатлеты стали победителями чемпионата Свердловской области
Тагильские легкоатлеты стали победителями чемпионата Свердловской области
Сегодня, 14:40СпортФото: 1Mediainvest.ru
Награды чемпионата Свердловской области по лёгкой атлетике разыграли в Березовском. Победителями стали спортсмены из Нижнего Тагила.

В беге на 100 метров победил Юрий Кошмилюк из СШОР «Спутник»: он финишировал вторым на дистанции в два раза длиннее, сообщает «Тагильский рабочий».

Одноклубница Юрия Дарья Сурова стала чемпионкой на 200-метровке. Полина Сабитова из СШОР «Юпитер» получила «серебро» на 400-метровке, а Елизавета Федулова из того же «Юпитера» заняла третье место в беге на 800 метров.

Напомним, в январе 2021 года Спортсмен из Нижнего Тагила Дмитрий Кропинов стал призёром первенства России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 18 лет, которое проходило в Новочебоксарске.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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