Тагильские легкоатлеты стали победителями чемпионата Свердловской области

Одноклубница Юрия Дарья Сурова стала чемпионкой на 200-метровке. Полина Сабитова из СШОР «Юпитер» получила «серебро» на 400-метровке, а Елизавета Федулова из того же «Юпитера» заняла третье место в беге на 800 метров.