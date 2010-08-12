Новый нападающий "Спутника" покажет свое мастерство в ближайших домашних встречах

По сообщению пресс-службы "Спутника", приобретенный игрок – воспитанник ижевской школы хоккея. В прошлом сезоне он провел 29 матчей за ангарский "Ермак" и 15 матчей за казахстанский "Сары-Арка".

14 августа "Спутник" сыграет товарищеский матч на выезде с курганским "Зауральем". А 17 и 20 августа тагильские болельщики смогут увидеть команду в действии. 17 августа тагильчане сразятся с челябинским "Мечелом", начало в 15.30.