Новый нападающий "Спутника" покажет свое мастерство в ближайших домашних встречах
12 августа 2010, 17:17СпортОльга
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Руководство СК «Спутник» подписало пробный контракт с 27-летним нападающим Игорем Васильевым.
По сообщению пресс-службы "Спутника", приобретенный игрок – воспитанник ижевской школы хоккея. В прошлом сезоне он провел 29 матчей за ангарский "Ермак" и 15 матчей за казахстанский "Сары-Арка".
14 августа "Спутник" сыграет товарищеский матч на выезде с курганским "Зауральем". А 17 и 20 августа тагильские болельщики смогут увидеть команду в действии. 17 августа тагильчане сразятся с челябинским "Мечелом", начало в 15.30.
20 августа хоккеисты "Спутника" примут гостей из Кургана, начало в 17.45.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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