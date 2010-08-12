Сборная России выиграла свой первый матч под руководством Адвоката
12 августа 2010, 07:25СпортОльга
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Товарищеский матч между футбольными сборными России и Болгарии завершился победой российской команды.
Эта встреча стала первой для российских футболистов под руководством Дика Адвоката, сменившего на посту главного тренера сборной Гуса Хиддинка.
Матч прошел стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге 11 августа. Изначально матч должне был пройти в московских "Лужниках", но из-за смога игру перенесли в северную столицу.
Россияне контролировали ход игры и создавали опасные моменты, однако отличиться смогли лишь один раз, причем в самом начале встречи. На 6-й минуте матча Роман Широков воспользовался ошибкой болгарского вратаря и красивым ударом с лету отправил мяч в сетку.
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