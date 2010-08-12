Сборная России выиграла свой первый матч под руководством Адвоката

Эта встреча стала первой для российских футболистов под руководством Дика Адвоката, сменившего на посту главного тренера сборной Гуса Хиддинка.

Матч прошел стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге 11 августа. Изначально матч должне был пройти в московских "Лужниках", но из-за смога игру перенесли в северную столицу.

Россияне контролировали ход игры и создавали опасные моменты, однако отличиться смогли лишь один раз, причем в самом начале встречи. На 6-й минуте матча Роман Широков воспользовался ошибкой болгарского вратаря и красивым ударом с лету отправил мяч в сетку.