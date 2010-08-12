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Сборная России выиграла свой первый матч под руководством Адвоката
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сборная России выиграла свой первый матч под руководством Адвоката

12 августа 2010, 07:25СпортОльга
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