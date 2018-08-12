Городской чемпионат по парусным гонкам прошёл на Тагильском пруду в День города

В первом дне гонок приняли участие более 40 участников из Екатеринбурга, Лесного и Нижнего Тагила. Состязание проходило в трёх классах яхт «Оптимисты», «Кадеты» и «Лучи».

Гонки на акватории пруда продолжались несколько часов, с пересадкой экипажей. Юных спортсменов сопровождали волны, порывистый ветер. Несмотря на страх и волнение, все ребята, по словам организатором, справились с поставленной задачей.

Ребята, вы молодцы! Сильный порывистый ветер, волны, предстартовое волнение. Уверен, что у многих дрожали коленки от волнения и страха, когда сильные порывы ветра трепали паруса. Но все замечательно справились! С дистанцией, с ветром, со своим волнением. Вами могут гордиться ваши родители, учителя и друзья,рассказал представитель Тагильской школы юнг Дмитрий Винокуров.