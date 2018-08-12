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Городской чемпионат по парусным гонкам прошёл на Тагильском пруду в День города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Городской чемпионат по парусным гонкам прошёл на Тагильском пруду в День города

Сегодня, 11:40СпортФото: Тагильская школа Юнг
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