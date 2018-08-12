Тагильский воркаутер одержал победу на чемпионате ХМАО в Нягани

В состязании сражались спортсмены из Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Цингалы, Нижнего Тагила и Нягани. Чемпионат проходил в двух направлениях: индивидуальный фристайл и силовое двоеборье. Все спортсмены были разделены по категориям новичок и профи.

В числе победителей оказался тагильский воркаутер Дмитрий Рахов. Он взял первое место в силовом двоеборье, выполнив 15 подтягиваний с дополнительным весом в 16 кг и 40 отжиманий на брусьях с дополнительным весом в 24 кг. Итоговое количество баллов, принесшее победу тагильчанину – 55.