Гран-при по прыжкам с трамплинов в Нижнем Тагиле: информация для гостей
12 сентября 2013, 14:38Спорт
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Уже с завтрашнего дня в Нижнем Тагиле открываются спортивные выходные - стартует Гран-при по прыжкам с трамплинов. Это захватывающее зрелище, побывав на котором, любой человек почерпнет для себя яркие впечатления и эмоции. Сегодня на портале TagilCity.ru уже выходила публикация с материалами про интересную тренировку на Аисте, которая прошла еще в июле этого года.
Напомним, Гран-При - третье по статусу состязание в прыжках на лыжах с трамплина. По уровню оно уступает только Олимпийским играм и Чемпионату мира.
Вход на соревнования будет бесплатный, на Кубок смогут попасть все желающие. Для тех, кто не сможет приехать на трамплинный комплекс «Аист» планируется показывать соревнования в прямом эфире на одном из общедоступных каналов.
В настоящее время уже разработаны логистические схемы с учетом замечаний на Континентальном Кубке, схема аккредитации участников соревнований, разосланы приглашения всем национальным федерациям по прыжкам на лыжах с трамплина для своевременной подачи документов, разработан план медиа-центра, а так же сформирован список судей от России и FIS.
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