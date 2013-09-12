Гран-при по прыжкам с трамплинов в Нижнем Тагиле: информация для гостей

Напомним, Гран-При - третье по статусу состязание в прыжках на лыжах с трамплина. По уровню оно уступает только Олимпийским играм и Чемпионату мира.

Вход на соревнования будет бесплатный, на Кубок смогут попасть все желающие. Для тех, кто не сможет приехать на трамплинный комплекс «Аист» планируется показывать соревнования в прямом эфире на одном из общедоступных каналов.

В настоящее время уже разработаны логистические схемы с учетом замечаний на Континентальном Кубке, схема аккредитации участников соревнований, разосланы приглашения всем национальным федерациям по прыжкам на лыжах с трамплина для своевременной подачи документов, разработан план медиа-центра, а так же сформирован список судей от России и FIS.