Захватывающие выходные: Гран-при по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

В соревнованиях примут участие ведущие сборные команды мира из Италии, Канады, Польши, Австрии, Германии, Норвегии, Словении, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Франции, Японии и даже Южной Кореи. Гран-При - третье по статусу состязание в прыжках на лыжах с трамплина. По уровню оно уступает только Олимпийским играм и Чемпионату мира рассказал министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.

Кроме того, по его словам, мероприятие такого уровня в Нижнем Тагиле пройдет уже во второй раз, и это, кстати, не случайно – тагильские трамплины входят в сотню рейтинга «Лучших трамплинов мира». Напомним, в прошлом году комплекс на горе Долгая открылся после реконструкции.

Среди гостей будут призеры этапов Континентального Кубка FIS 2013 года – Юстин Рок из Словении, Томас Диетхарт из Австрии и Ян Зиобро из Польши. На старт выйдут около 90 спортсменов, в числе которых и россияне.

Тренировки и пробные прыжки спортсменов начнутся с завтрашнего дня, 13 сентября. А уже в субботу состоится торжественное открытие соревнований, начнется серия зачетных прыжков, которая продлится до воскресенья.

Программа построена таким образом, что спортсмены в каждый соревновательный день прыгают и утром, и вечером. Поэтому у жителей Свердловской области и Нижнего Тагила будет отличная возможность посетить соревнования. Вход на соревнования будет бесплатный, на Кубок смогут попасть все желающие. Для тех, кто не сможет приехать на трамплинный комплекс «Аист» планируется показывать соревнования в прямом эфире на областном телевидении рассказал Леонид Рапопорт.

Еще в июле спортсмены проводили тренировочные занятия по прыжкам с трамплина на горе Долгой, очевидцем которых стал пользователь TagilCity.ru Алексей Ольховиков.

Фотографии Алексея Ольховикова

Видео предоставил Алексей Ольховиков