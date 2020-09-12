Тагильчанин вернулся с победой в настольном теннисе с фестиваля «Пара-Крым»

Тагильчанин вернулся с победой в настольном теннисе с фестиваля «Пара-Крым»

Сегодня, 12:27СпортPhoto: Олег Вахонин
Тагильчанин Олег Вахонин вернулся с фестиваля «Пара-Крым» с победой. Он занял второе место в состязаниях по настольному теннису среди инвалидов.

В упорной борьбе я уступил спортсмену из республики Бурятия со счетом 1:3. Третье место занял теннисист из республики Саха (Якутия). В итоге наша сборная Свердловской области заняла 10 общезачетное место из 55 возможных. У нас три серебра и одно золото, рассказал TagilCity.ru Олег Вахонин.

Он добавил, что также на 1,3 секунды улучшил показатели по скалодрому, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, он освоил SUP-сёрфинг.

После финальной встречи у меня произошел самоанализ игры. Прокручиваю в голове все игровые моменты, разбираю свои ошибки, что я сделал не так: тут можно было по-другому, подачи неправильно принял, здесь поторопился, тут недоработал… И только спустя пару часов, когда я покинул спортзал, пришло приятное облегчение, некая эйфория, что я всё-таки серебряный призёр и это хороший результат. Но ощущения победителя намного приятнее. Если ты когда-либо их испытывал, то всегда стремишься повторить их. Надеюсь, что мне ещё удастся это сделать, поделился своими ощущениями Олег Вахонин.

В 2019 году Олег Вахонин стал чемпионом в настольном теннисе среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Это было его третье участие в фестивале. Годом ранее он получил «бронзу». В первую поездку Олег участвовал в соревнованиях по плаванию. Кроме того, в 2016 году спортсмен стал победителем премии TagilCity.ru «Человек года» в номинации «За силу духа».

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