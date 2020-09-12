Тагильчанин вернулся с победой в настольном теннисе с фестиваля «Пара-Крым»

После финальной встречи у меня произошел самоанализ игры. Прокручиваю в голове все игровые моменты, разбираю свои ошибки, что я сделал не так: тут можно было по-другому, подачи неправильно принял, здесь поторопился, тут недоработал… И только спустя пару часов, когда я покинул спортзал, пришло приятное облегчение, некая эйфория, что я всё-таки серебряный призёр и это хороший результат. Но ощущения победителя намного приятнее. Если ты когда-либо их испытывал, то всегда стремишься повторить их. Надеюсь, что мне ещё удастся это сделать, поделился своими ощущениями Олег Вахонин.