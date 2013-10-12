Российские футболисты разгромили сборную Люксембурга - 4:0 (ФОТО)

Уже в течение первых десяти минут в ворота соперника российской команды полетел мяч. Дмитрий Комбаров прострелил в центр штрафной, Александр Кокорин задел мяч пяткой, а завершил комбинацию точным ударом Александр Самедов – 1:0 ! По словам некоторых СМИ, с первых минут сложилось впечатление, что матч проходит где-то в России - больше половины зрителей на стадионе были болельщиками сборной России.

Роман Широков отличной подачей передачей нашел в штрафной Виктора Файзулина, который удвоил преимущество в счете на 39-й минуте, а уже в компенсированное арбитром время Денис Глушаков, подкараулив ошибку защитника, вышел один на один с голкипером и сделал счет 3:0. Точку на 73-й минуте поставил Александр Кержаков, сделавший счет 4:0.