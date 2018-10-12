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Свердловские спортсменки завоевали золото и бронзу на чемпионате России по дзюдо
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские спортсменки завоевали золото и бронзу на чемпионате России по дзюдо

Сегодня, 11:00Спорт
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