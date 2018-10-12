Свердловские спортсменки завоевали золото и бронзу на чемпионате России по дзюдо

С 10 по 14 октября в Грозном проходит чемпионат России по дзюдо. Яна Полякова выступила в весовой категории до 63 кг и заняла первое место. Наталья Голомидова взяла бронзу. Ранее девушка уже становилась призером чемпионата мира в командном первенстве в Баку.