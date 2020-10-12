Российский футбольный арбитр Карасев заразился коронавирусом

Российский футбольный арбитр Карасев заразился коронавирусом

Сегодня, 13:02СпортPhoto: pxhere.com
Арбитр ФИФА Сергей Карасев заразился коронавирусом и ему придется 11 октября пропустить игру Лиги наций УЕФА между сборными Боснии и Нидерландов.

«Мой последний тест на коронавирус дал положительный результат, – рассказал Карасев. – Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА. Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую. Призываю всех быть осторожными, носить маски и перчатки в общественных местах. Надеюсь, что уже совсем скоро я смогу вернуться к своему любимому делу».

Вместо Карасева главным арбитром товарищеского матча Босния – Нидерланды назначен румын Иштван Ковач, сообщает «Советский спорт».

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