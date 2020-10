Боксеры из Нижнего Тагила стали чемпионами Уральского федерального округа, сообщает «Тагильский рабочий».

Чемпионат УрФО по боксу среди мужчин прошел в Челябинске. Нижний Тагил представляли два воспитанника СШОР «Спутник» — Дмитрий Фоминых и Даниил Лысенко. По итогу соревнований они стали победителями в своих весовых категориях. Теперь тагильчане будут участвовать на чемпионате России. Напомним, в Нижнем Тагиле начались межрегиональные соревнования первенства России по баскетболу среди девушек 2006 года рождения. В Нижнем Тагиле стартовало первенство России по баскетболу среди школьниц

Related news: В Нижнем Тагиле стартовало первенство России по баскетболу среди школьниц

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter