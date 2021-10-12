Тагильчанин Сергей Бестужев завоевал «золото» на Всемирных Корпоративных Играх

Мероприятие проходило по 28-ми видам спорта, самыми результативными в гиревой дисциплине стали сотрудник холдинга из Москвы Владимир Вулпе и тагильчанин Сергей Бестужев, сообщает пресс-служба АО «РТ-Охрана».
Спортсмены по количеству полученных баллов оставили далеко позади своих соперников в категориях от 41-го года до 50-ти лет и от 51-го года до 60-ти лет.
Напомним, тагильчанин Александр Коченков хочет получить президентский грант на развитие традиционного инклюзивного Фестиваля уличных видов спорта в Нижнем Тагиле. Ранее мероприятие проходило одним днем, теперь организаторы хотят провести фестиваль в несколько этапов на протяжении всего будущего лета.