Тагильчанин Сергей Бестужев завоевал «золото» на Всемирных Корпоративных Играх

Спортсмены команды холдинга «СИБЕР» завоевали 2 золотые медали по гиревому спорту на III Всемирных Корпоративных Играх, прошедших в Греции. Состязания объединили порядка 7 тысяч спортсменов из 45 стран мира. Тагильчанин Сергей Бестужев взял «золото» игр.

Мероприятие проходило по 28-ми видам спорта, самыми результативными в гиревой дисциплине стали сотрудник холдинга из Москвы Владимир Вулпе и тагильчанин Сергей Бестужев, сообщает пресс-служба АО «РТ-Охрана». Фото: пресс-служба АО «РТ-Охрана» Спортсмены по количеству полученных баллов оставили далеко позади своих соперников в категориях от 41-го года до 50-ти лет и от 51-го года до 60-ти лет. Напомним, тагильчанин Александр Коченков хочет получить президентский грант на развитие традиционного инклюзивного Фестиваля уличных видов спорта в Нижнем Тагиле. Ранее мероприятие проходило одним днем, теперь организаторы хотят провести фестиваль в несколько этапов на протяжении всего будущего лета. Тагильчанин хочет получить президентский грант на проведение инклюзивного фестиваля

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