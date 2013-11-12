Тагильский велотрекер вернулся из Санкт-Петербурга с бронзой
12 ноября 2013, 11:05Спорт
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На днях завершились соревнования по велотреку среди юношей 2002 года рождения.
Открытое первенство проходило в Санкт-Петербурге с 4 по 7 ноября, участие принимал и тагильский спортсмен. Илья Щегольков, представитель МДЮСШ №4, стал бронзовым призером в многодневной гонке. Тренер у победителя – Андрей Владимирович Долгих.
Поздравляем Илью с завоеванием и желаем дальнейших побед на спортивном поприще!
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