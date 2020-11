Тагильские бодибилдеры стали призерами чемпионата России

Бодибилдеры из Нижнего Тагила Михаил Проскуряков и Сергей Миронов стали призерами чемпионата России, прошедшего в Красноярске.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 52 регионов страны. Как пишет «Тагильский рабочий», оба мужчины работают в фитнес-клубе и совмещают собственные занятия с тренировками. 34-летний Михаил Проскуряков принимает участие в соревнованиях четвертый год подряд, но в чемпионате страны участвует впервые. В категории «атлетический бодибилдинг» он занял третье место. 34-летний Сергей Миронов представлял Нижний Тагил в категории «Пляжный бодибилдинг». Он также занял третье место. Напомним, воспитанник спортклуба «Спутник» из Нижнего Тагила Илья Шульган стал победителем во всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти А. П. Курынова. Спортсмен выступал в весовой категории до 96 килограммов. В сумме двоеборья у него лучший результат. Тагильский штангист одержал победу во всероссийском турнире

