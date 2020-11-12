Тагильские бодибилдеры стали призерами чемпионата России

Напомним, воспитанник спортклуба «Спутник» из Нижнего Тагила Илья Шульган стал победителем во всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти А. П. Курынова. Спортсмен выступал в весовой категории до 96 килограммов. В сумме двоеборья у него лучший результат.