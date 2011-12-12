Тагильчане взяли золото и серебро Кубка России по тяжелой атлетике

Как сообщает пресс-служба СК «Спутник», Светлана Ульянова («Спутник»)вновь подтвердила статус сильнейшей тяжелоатлетки страны в весовойкатегории до 53 кг. В Санкт-Петербурге на Кубке России тагильчанкапобедила с суммой 171 кг.

В рывке Ульянова показала второй результат – 73 кг, что оказалось на 5кг меньше, чем у Анны Конякиной (Брянская область). Во втором движении –точке Светлана ликвидировала отставание, зафиксировав 98 кг, тогда какКонякина подняла лишь 92 кг.

Егор Климонов («Спутник») стал серебряным призером Кубка России ввесовой категории до 85 кг. Тагильчанин набрал сумму 360 кг, уступив 5кг Владимиру Ушакову (Нижегородская область – Ставропольский край). Врывке Климонов показал второй результат – 159 кг. Во втором движении –точке Егор был лучшим, подняв 201 кг.