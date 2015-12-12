Виталий Ситников провел мастер-класс в Нижнем Тагиле

В одном из ноябрьских матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги форвард получил травму: соперник в падении лезвием конька попал в горло Виталию. Сейчас здоровью нашего земляка ничего не угрожает, а паузу, связанную с восстановлением, он проводит в родном Нижнем Тагиле. На просьбу своего друга и тренера ДЮСШ по хоккею «Спутник» Владимира Дудрова о проведении мастер-класса Виталий Ситников ответил согласием.

Во время разминки команды Виталий помогал тренеру вратарей разминать голкиперов, а после присоединился к общей группе и выполнял задания тренера вместе с мальчишками. Ребята были в восторге, прислушивались к каждому слову, каждому совету своего именитого наставника Виталия Ситникова.

После тренировки форвард ответил на несколько вопросов журналистов и пресс-службы ХК «Спутник», а затем принял участие в фотографировании вместе с командой.

- Виталий, как ты себя чувствуешь после того эпизода, который выглядел, мягко говоря, довольно жутко?

Сейчас все нормально, рана зажила. После небольшого перерыва скоро приступлю к тренировкам.

- Кому и как пришла идея провести мастер-класс в Нижнем Тагиле?

Пока не сняли швы, тренироваться мне было нельзя. Находясь в Нижнем Тагиле, получил предложение от директора хоккейной школы и своего старого знакомого, сейчас тренера Владимира Дудрова Я был не против.

- Какие-то особые упражнения для мастер-класса готовили?

Нет, такого не было. Мы с Владимиром посовещались, он предложил хорошие упражнения, решили провести именно такую тренировку.

- Когда выйдешь на лед в составе «Югры»?

Планирую появиться в ближайшем домашнем матче с «Автомобилистом».

- Как часто ты принимаешь участие в подобных мероприятиях в Ханты-Мансийске?

В Ханты-Мансийске проводятся разные мероприятия: в детские дома ходим, играли с болельщиками в хоккей в валенках, недавно было мероприятие «Доброе такси», хоккеисты развозили болельщиков, куда им надо было. Очень много мероприятий, но нет особо времени.

- Болельщики «Спутника» увидят когда-нибудь тебя вновь в форме нашей команды?

Наверно… Не будем загадывать. Сейчас я играю в «Югре», а дальше посмотрим.

- Часто бываешь в Нижнем Тагиле?

В паузы, когда проходят Евротуры. А так весь чемпионат живем в Ханты-Мансийске, дочка там в садик ходит, теннисом немного занимается.

- Семья уже привыкла переездам?