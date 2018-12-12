Сквер в Екатеринбурге назван в честь советского баскетболиста из Нижнего Тагила

Сквер на улице Николая Никонова в Железнодорожном районе Екатеринбурга между Дворцом игровых видов спорта и ККТ «Космос» назван в честь советского баскетболиста Александра Канделя. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Александр Высокинский.

Александр Кандель – уроженец Нижнего Тагила, 16 раз становился чемпионом России, был чемпионом Европы. Он является автором приема «крюк Канделя». За 20 лет карьеры баскетболиста Александр Кандель стал не только самым результативным игроком команды, но и одним из самых результативных баскетболистов страны.