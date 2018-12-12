Сквер в Екатеринбурге назван в честь советского баскетболиста из Нижнего Тагила
В Екатеринбурге появился сквер имени Александра Канделя, он располагается между Дворцом игровых видов спорта и ККТ «Космос».
Сквер на улице Николая Никонова в Железнодорожном районе Екатеринбурга между Дворцом игровых видов спорта и ККТ «Космос» назван в честь советского баскетболиста Александра Канделя. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Александр Высокинский.
Александр Кандель – уроженец Нижнего Тагила, 16 раз становился чемпионом России, был чемпионом Европы. Он является автором приема «крюк Канделя». За 20 лет карьеры баскетболиста Александр Кандель стал не только самым результативным игроком команды, но и одним из самых результативных баскетболистов страны.
Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, вице-президент Всероссийской федерации баскетбола с 1991 года, информирует «Областная газета».
Александр Кандель умер в мае 2005 года, ему было 70 лет.
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