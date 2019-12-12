Свердловская область не выплатила транш в 20 млн евро за Универсиаду-2023

По контракту с Международной федерацией студенческого спорта свердловское правительство должно внести транш в размере 20 млн евро.

В Министерстве финансов региона сообщили, что деньги не были заложены в бюджете и что этим вопросом должна заниматься АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада — 2023».

По данным издания денежный транш планируется осуществить до конца 2019 года.