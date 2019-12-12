Свердловская область не выплатила транш в 20 млн евро за Универсиаду-2023
Сегодня, 19:28СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Правительство Свердловской области все еще не внесли взнос за Универсиаду, которая пройдет в Екатеринбурге, сообщает РБК.
По контракту с Международной федерацией студенческого спорта свердловское правительство должно внести транш в размере 20 млн евро.
В Министерстве финансов региона сообщили, что деньги не были заложены в бюджете и что этим вопросом должна заниматься АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада — 2023».
По данным издания денежный транш планируется осуществить до конца 2019 года.
Губернатор сообщал ранее, что на Универсиаду будет направлено 40 млрд рублей, из них 11 млрд выделят в 2020 году.
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