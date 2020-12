Боец ММА из Нижнего Тагила сразится с «Уральским Халком»

В Москве, 13 декабря, 34-летний Магомед Исмаилов, родившийся в Нижнем Тагиле, проведет очередное сражение в рамках главного боя турнира ММА.

Его соперником станет 32-летний Иван Штырков из Екатеринбурга, известный по прозвищу «Уральский Халк». Для обоих спортсменов это станет 20-м профессиональным боем в ММА, сообщает «Тагильский рабочий». На данный момент у тагильского бойца 16 побед, 2 поражения и 1 ничья, а у Ивана Штыркова из Екатеринбурга 17 побед, 1 поражение и также 1 ничья. По мнению букмекеров, у Магомеда Исмаилова шанс на победу выше, чем у его соперника. Напомним, ранее Исмаилов выступал в среднем весе, а Штырков — в полутяжелом, но в декабре 2019 года екатеринбуржец впервые предпринял попытку похудеть до 84 килограммов, что привело к первому поражению в спортивной карьере. Магомед же стартовал в категории тяжелого веса в июле и сумел победить Александра Емельяненко. Боец из Нижнего Тагила отправил Емельяненко в технический нокаут

