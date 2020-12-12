Хоккеист из Нижнего Тагила Семен Чистяков примет участие в молодежном чемпионате мира

13 декабря хоккейная команда отправится в Канаду, где пройдет карантин и повторное тестирование, после чего проведет заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря спортсмены примут участие в товарищеских матчах против команд Канады и Словакии, а 26 декабря вступят в соперничество со сверстниками из США.