Хоккеист из Нижнего Тагила Семен Чистяков примет участие в молодежном чемпионате мира

Хоккеист из Нижнего Тагила Семен Чистяков примет участие в молодежном чемпионате мира

Сегодня, 20:11СпортPhoto: 1mediainvest.ru
Сегодня был определен конечный состав сборной России для участия в молодежном чемпионате мира. В заявку попал 19-летний житель Нижнего Тагила Семен Чистяков.

Чемпионат мира начнется 26 декабря и продлится вплоть по 5 января в Канаде, город Эдмонтон.

13 декабря хоккейная команда отправится в Канаду, где пройдет карантин и повторное тестирование, после чего проведет заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря спортсмены примут участие в товарищеских матчах против команд Канады и Словакии, а 26 декабря вступят в соперничество со сверстниками из США.

Напомним, 6 ноября стало известно, что защитник омского «Авангарда» тагильчанин Семен Чистяков получил балл за результативность на стартовом матче первого этапа Евротура, Кубка Карьяла. Сборная России по хоккею победила сборную Финляндии со счетом 6:2.

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