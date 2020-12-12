Тагильский «Спутник» уступил в первом матче первенства Свердловской области по хоккею

Тагильский «Спутник» уступил в первом матче первенства Свердловской области по хоккею

Сегодня, 17:37СпортPhoto: 1mediainvest.ru
12 декабря «Спутник» из Нижнего Тагила провел первый матч в рамках первенства Свердловской области по хоккею среди взрослых команд.

Соперниками спортсменов стала команда «Синара». Матч проходил в Каменске-Уральском, где тагильчане уступили со счетом 4:9.

В состав команды входят воспитанники местной школы хоккея 2001–2003 годов рождения, сообщает «Тагильский рабочий».

Напомним, 25 ноября стали известны точные даты игр первенства Свердловской области по хоккею среди взрослых команд на 2020 и 2021 год. В этом сезоне соперниками «Спутника» также будут «Авто-Спартаковец-03» и «УрФУ-Спартаковец» из Екатеринбурга, «Кедр» из Новоуральска, «Титан» из Верхней Салды и «Энергия» из поселка Рефтинский.

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