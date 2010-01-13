Лыжня России-2010 обойдется свердловскому бюджету почти в миллион рублей
13 января 2010, 16:21СпортArtem
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На Среднем Урале стартовала подготовка к проведению традиционной лыжной гонки «Лыжня Россия-2010», которая намечена на середину февраля.
Как сообщает УралПолит.Ру, региональное Министерство по физической культуре и спорту объявило конкурс на организацию и проведение этого мероприятия. В частности, организаторам гонки предстоит предоставить не только качественную лыжню на нижнетагильском полигоне «Старатель», но также несколько раздевалок площадью не менее 7 тыс. кв.м., 2 павильона на 15 тыс. человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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