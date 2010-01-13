Лыжня России-2010 обойдется свердловскому бюджету почти в миллион рублей

Как сообщает УралПолит.Ру, региональное Министерство по физической культуре и спорту объявило конкурс на организацию и проведение этого мероприятия. В частности, организаторам гонки предстоит предоставить не только качественную лыжню на нижнетагильском полигоне «Старатель», но также несколько раздевалок площадью не менее 7 тыс. кв.м., 2 павильона на 15 тыс. человек.