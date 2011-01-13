Гребцы Нижнего Тагила сегодня тренируются в Африке

Второй год сборная команда России по гребному слалому проводит январско-февральский сбор в ЮАР. 1,5 дня спортсмены добирались до Йоханнесбурга, потом ещё 5 часов – до места сборов. Команду Нижнего Тагила на этом сборе представляют шесть человек: олимпийские призёры Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов (каноэ-двойка), Павел Бизяев (каноэ-одиночка), Евгений Доронин и Никита Губенко (мужская байдарка) и тренер тагильских спортсменов Ольга Гвоздева.