Гребцы Нижнего Тагила сегодня тренируются в Африке
13 января 2011, 16:32СпортАнка
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Тагильские гребцы сегодня тренируются с Африке.
Второй год сборная команда России по гребному слалому проводит январско-февральский сбор в ЮАР. 1,5 дня спортсмены добирались до Йоханнесбурга, потом ещё 5 часов – до места сборов. Команду Нижнего Тагила на этом сборе представляют шесть человек: олимпийские призёры Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов (каноэ-двойка), Павел Бизяев (каноэ-одиночка), Евгений Доронин и Никита Губенко (мужская байдарка) и тренер тагильских спортсменов Ольга Гвоздева.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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