В Нижнем Тагиле пройдет Чемпионат по скалолазанию «Крещенские Морозы»
13 января 2011, 15:20Спорт
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22-23 января в ГДТЮ пройдет Чемпионат Нижнего Тагила по скалолазанию в дисциплине боулдеринг «Крещенские Морозы». В соревновании примут участие как профессиональные спортсмены, так и новички–любители разных возрастов из Нижнего Тагила и пригорода.
Организаторами Чемпионата являются МОУ ДОД ДЮСШ «Старт» и Горный клуб«Тагил». Соревнования по боулдерингу проходят в Нижнем Тагиле ежегодно идавно стали традиционными. Целью данных соревнований является популяризация иразвитие скалолазания, выявление сильнейших спортсменов и пропагандаактивного образа жизни.
Боулдеринг считается самым сложным и самым акробатическим видомскалолазания. Задача спортсмена — пройти несколько коротких трассразличной сложности. На каждую трассу дается ограниченное время инеограниченное число попыток, которые учитываются при определениирезультата. Выигрывает тот, кто прошел большее количество трасс ииспользовал меньшее количество попыток.
Новость сообщил Сергей Горев в рамках проекта «Расскажи всем».
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