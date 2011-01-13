В Нижнем Тагиле пройдет Чемпионат по скалолазанию «Крещенские Морозы»

Организаторами Чемпионата являются МОУ ДОД ДЮСШ «Старт» и Горный клуб«Тагил». Соревнования по боулдерингу проходят в Нижнем Тагиле ежегодно идавно стали традиционными. Целью данных соревнований является популяризация иразвитие скалолазания, выявление сильнейших спортсменов и пропагандаактивного образа жизни.

Боулдеринг считается самым сложным и самым акробатическим видомскалолазания. Задача спортсмена — пройти несколько коротких трассразличной сложности. На каждую трассу дается ограниченное время инеограниченное число попыток, которые учитываются при определениирезультата. Выигрывает тот, кто прошел большее количество трасс ииспользовал меньшее количество попыток.