В Нижнем Тагиле Спутник в третий раз победил Мечел
13 января 2011, 16:17СпортАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На своём льду тагильчане переиграли челябинцев со счётом со счётом 4:3 и сократили отставание от восьмого места до четырех очков.
Как отметили в пресс-службе тагильского клуба,«Спутник» и «Мечел» в текущем чемпионате встречались в третий раз. Первые две встречи – и в Нижнем Тагиле, и в Челябинске – завершились с одинаковым счетом 3:2 в пользу тагильского клуба. Следующий матч хоккеисты «Спутника» также проведут на домашнем льду. 14 января соперником тагильского клуба будет орский «Южный Урал». Начало игры в 18.30.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей