В Нижнем Тагиле Спутник в третий раз победил Мечел

Как отметили в пресс-службе тагильского клуба,«Спутник» и «Мечел» в текущем чемпионате встречались в третий раз. Первые две встречи – и в Нижнем Тагиле, и в Челябинске – завершились с одинаковым счетом 3:2 в пользу тагильского клуба. Следующий матч хоккеисты «Спутника» также проведут на домашнем льду. 14 января соперником тагильского клуба будет орский «Южный Урал». Начало игры в 18.30.