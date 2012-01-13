Хоккеистам «Спутника» не удалось взять реванш у динамовцев: результат - ничья

Начало матча активнее провели бело-голубые, держа в постоянном напряжении голкипера Сергея Огурешникова. К середине периода игра выровнялась, и уже Дмитрию Волошину чаще стали представляться случаи продемонстрировать свое умение. На 13-минуте на скамейку штрафников отправился защитник «Динамо». Численное большинство на этот раз сыграло злую шутку с хозяевами: увлекшись атакой в зоне гостей, защитники «Спутника» упустили проход Алексея Сопина, открывшего счет.

После перерыва тагильчане сразу взяли инициативу в свои руки и в течение минуты дважды добились успеха. Сначала Данил Каськов, прокатившись перед воротами и выдержав паузу, отправил шайбу в пустой угол. А следом при реализации большинства успеха добился Владимир Дудров, после короткой распасовки с Яковом Ищенко, в касание забивший гол-красавец. Увы, удержать победный счет не удалось. Герман Михайлов вернул игру вновь на точку отсчета. В оставшееся время обе команды создали немало моментов, но пробить оборонительные рубежи не удалось ни одной из них.