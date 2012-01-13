В хоккейной команде «Спутник» новый защитник
13 января 2012, 14:03СпортВалерия Лошкарева
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Состав «Спутника» пополнил защитник Илья Давыдов 1989 г.р., командированный из «Автомобилиста».
За екатеринбургский клуб воспитанник ярославской школы хоккея сыграл 19 матчей, результативными очками не отметился. В «Спутнике» Давыдов получил майку под номером 18.
Руководство спортивного клуба «Спутник» расторгло контракт с защитником Игнатом Кошелевым 1991 г.р. по обоюдному согласию сторон.
© Пресс-служба СК «Спутник»
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