«Уралочка» на Старый Новый год разгромила гостей из Омска (ФОТО)

В то же время диагональная Анна Климец в составе молодежной сборной Белоруссии принимала участие в отборе на чемпионат Европы. К слову, свою задачу успешно решила и команда Климец вышла в следующий раунд отбора.

Что до «Омички», то команда гостей недосчиталась Ларисы Желябиной из-за приступа аппендицита, который случился у девушки в день матча. Возможно, ей даже придется остаться в Екатеринбурге, чтобы пройти необходимое лечение.

Начало игры получилось для хозяев довольно расслабленным. Объективно, молодой команде из Омска было сложно что-то противопоставить «Уралочке-НТМК». Обыкновенно темпераментный Николай Карполь по ходу первой партии не поднимался со своего места и ни разу не повысил голос – пожалуй, все было понятно и без лишних слов...

Во второй партии в составе хозяек вышла на площадку Елена Ирисова, которая в прошлом сезоне выступала как раз за «Омичку». Блокирующая не отказала себе в удовольствии забить своей бывшей команде. Впрочем, на расстановке сил «манипуляции» Николая Карполя не сказались – «Уралочка» уверенно победила и во втором сете.

В третьей партии у хозяек играл состав, который можно условно назвать «облегченным». Заряжко, Ильченко, Бабешина и Климец остались в запасе, зато на площадку вышла Костыленко, за которую персонально принялась болеть молодежная команда «Уралочки»… Однако, навязать борьбу даже такому составу хозяек у «Омички» не получилось. «Нам не хватило хотя бы еще одного опытного игрока на площадке, чтобы зацепиться за результат», – отметил после игры Андрей Смирнов. Итог встречи - 3:0. «Уралочку-НТМК» можно поздравить с тем, что команда не создала себе неприятностей на ровном месте и втянулась в игровой ритм после новогодних каникул.

Андрей СМИРНОВ, главный тренер «Омички»:

Девочки бились, но сегодня нам тяжело бороться с «Уралочкой». Если в начале сетов мы еще могли на что-то рассчитывать, то дальше хозяева нас не пускали… Знаете, как говорят – волейбол начинается после 16-ти очков… Вот до этого уровня мы, к сожалению, не дотянулись. Впрочем, претензий к команде нет. Смотрю в будущее с оптимизмом. Девочки молодые и хотят играть за «Омичку», а это главное. Над остальным будем работать на тренировках.

Николай КАРПОЛЬ, главный тренер «Уралочки-НТМК»:

В целом, я удовлетворен и игрой, и результатом. Этот матч был для нас хорошей подготовкой к выездным играм.

Напомним, «Уралочка» сыграет 16-го января с «Протоном» и 20-го - с «Визурой» в Лиге Чемпионов.