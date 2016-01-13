Юные «Соболя» готовятся к полуфинальным играм Первенства России

Тагильская команда провела 6 матчей и одержала шесть уверенных побед. Наша команда победила тюменские СДЮСШОР № 3 – 100:17, «Рубин» - 54:10 и СДЮСШОР № 3 (вторая команда) – 80:27, затем команду Челябинска – 87:44 и обыграла земляков из Нижнего Тагила со счетом 65:26 и 94:32.

Этот турнир – очередной этап подготовки нашей команды к полуфиналу Первенства России среди ребят этого возраста. Эти соревнования пройдут в Нижнем Тагиле с 3 по 8 марта в спортивном зале «Старый соболь». Борьбу за две путевки в финал Российского Первенства, кроме «Соболей» будут бороться команды из Екатеринбурга, Челябинска, Сургута и Кургана.