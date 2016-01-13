Юные «Соболя» готовятся к полуфинальным играм Первенства России
13 января 2016, 15:00СпортMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Команда МДЮСШ «Старый соболь» (юноши 2003 г.р.) вернулись с IX Рождественского турнира по баскетболу памяти тренера Е. В. Александровой, который прошел в Тюмени с 9 по 12 января.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильская команда провела 6 матчей и одержала шесть уверенных побед. Наша команда победила тюменские СДЮСШОР № 3 – 100:17, «Рубин» - 54:10 и СДЮСШОР № 3 (вторая команда) – 80:27, затем команду Челябинска – 87:44 и обыграла земляков из Нижнего Тагила со счетом 65:26 и 94:32.
Этот турнир – очередной этап подготовки нашей команды к полуфиналу Первенства России среди ребят этого возраста. Эти соревнования пройдут в Нижнем Тагиле с 3 по 8 марта в спортивном зале «Старый соболь». Борьбу за две путевки в финал Российского Первенства, кроме «Соболей» будут бороться команды из Екатеринбурга, Челябинска, Сургута и Кургана.
© TagilCity.ru по материалам БК «Старый Соболь»
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей