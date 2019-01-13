Золото и две бронзы завоевали тагильчане на первенстве Свердловской области

12 января на горе Долгая в Нижнем Тагиле прошел спринтерский забег классическим стилем на лыжах. Первое место среди мужчин занял представитель клуба «Спутник» из Нижнего Тагила Дмитрий Бакланов. Квалификацию на соревнованиях прошли пять тагильчан: Евгений Григорьев из «Спутника»,Степан Ходырев из «Аиста», Дмитрий Надоршин из школы «Старт» и Фёдор Верниковский из «Спутника».

В забеге среди женщин победу одержала Анна Медведева из Полевского, которая недавно выступила на Кубке мира. Тагильчанка Дарья Николина из «Аиста» завоевала бронзовую медаль.

Среди юношей 10 результат в квалификации показал Дмитрий Паньшин из школы «Аист», в четвертьфинале он пришел третьим. Первое место досталось Олегу Мосунову из Асбеста, второе – Данилу Белову из Камышловского района.

Также бронзу завоевала спортсменка из Нижнего Тагила Алина Фаттахова из «Аиста».