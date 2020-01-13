Юные баскетболисты из Нижнего Тагила стали победителями областного турнира
Сегодня, 09:48СпортФото: pixabay.com
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Команда юных баскетболистов из Нижнего Тагила стала победителем турнира «Оранжевая метель», прошедшего в Екатеринбурге с девятого по 11 января, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижний Тагил представляла команда «Алмаз-Юниор» из спортивной школы № 4. Ее тренером является Мосин Сергей Александрович.
Тагильчане сразились с командами из Екатеринбурга, Кировграда, Петропавловска, Тюмени, Перми.
Они победили во всех матчах с большим преимуществом.
По итогам турнира, команда «Алмаз-Юниор» оказалась на первом месте, второе заняли екатеринбуржцы из СШ им. А. Е. Канделя, а третье — «Женис» из Петропавловска.
Приз за «Волю к победе» получил Павел Шатохин, а лучшим игроком команды стал Игорь Мосин.
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