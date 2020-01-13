Юные баскетболисты из Нижнего Тагила стали победителями областного турнира

Нижний Тагил представляла команда «Алмаз-Юниор» из спортивной школы № 4. Ее тренером является Мосин Сергей Александрович.

Тагильчане сразились с командами из Екатеринбурга, Кировграда, Петропавловска, Тюмени, Перми.

Они победили во всех матчах с большим преимуществом.

По итогам турнира, команда «Алмаз-Юниор» оказалась на первом месте, второе заняли екатеринбуржцы из СШ им. А. Е. Канделя, а третье — «Женис» из Петропавловска.