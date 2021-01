Тренер российской фигуристки Станиславы Константиновой Александр Волков рассказал о том, почему его подопечная покинула академию Евгения Плющенко.

«Стася в начале января сказала, что решила уйти, – приводит «Советский спорт» слова Волкова. – Мы друг друга поняли, расстались хорошо. Думаю, что причина ее ухода, главным образом, в том, что у нас на катке стало меньше времени для ледовых тренировок». Добавим, что 20-летняя фигуристка представляла академию Плющенко с зимы 2020 года.

