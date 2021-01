Уралец Сергей Карякин одержал победу в десятом этапе ралли «Дакар-2021»

Уральский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка выиграл десятый этап «Дакар-2021» в зачете мотовездеходов.

Этап завершился в Саудовской Аравии. Второе место получил Остин Джонс, а третье — Михал Гочал, сообщает Е1. Отмечается, что лидер общего зачета Франсиско Лопес Контардо оказался на шестом месте. На данный момент в общем зачете его преимущество над Остином Джонсом насчитывает 10 минут 13 секунд. Напомним, на четвертом этапе «Дакар-2021» экипаж уральца Сергея Карякина финишировал пятым. Гонщик рассказал, что участок был быстрым, на нем также было немного мягких дюн, которые команда преодолела без труда. Уралец Сергей Карякин находится на пятом месте после четвертого этапа «Дакара»

