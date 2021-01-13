Уралец Сергей Карякин одержал победу в десятом этапе ралли «Дакар-2021»

Уралец Сергей Карякин одержал победу в десятом этапе ралли «Дакар-2021»

Сегодня, 22:29СпортPhoto: pixabay
Уральский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка выиграл десятый этап «Дакар-2021» в зачете мотовездеходов.

Этап завершился в Саудовской Аравии. Второе место получил Остин Джонс, а третье — Михал Гочал, сообщает Е1.

Отмечается, что лидер общего зачета Франсиско Лопес Контардо оказался на шестом месте. На данный момент в общем зачете его преимущество над Остином Джонсом насчитывает 10 минут 13 секунд.

Напомним, на четвертом этапе «Дакар-2021» экипаж уральца Сергея Карякина финишировал пятым. Гонщик рассказал, что участок был быстрым, на нем также было немного мягких дюн, которые команда преодолела без труда.

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