Уралец Сергей Карякин одержал победу в десятом этапе ралли «Дакар-2021»

Этап завершился в Саудовской Аравии. Второе место получил Остин Джонс, а третье — Михал Гочал, сообщает Е1.
Отмечается, что лидер общего зачета Франсиско Лопес Контардо оказался на шестом месте. На данный момент в общем зачете его преимущество над Остином Джонсом насчитывает 10 минут 13 секунд.
Напомним, на четвертом этапе «Дакар-2021» экипаж уральца Сергея Карякина финишировал пятым. Гонщик рассказал, что участок был быстрым, на нем также было немного мягких дюн, которые команда преодолела без труда.