Молодежь «Спутника» удачно выступает на первенстве России

Команда Александра Медведева (Спутник-95) играла на выезде, первый матч тагильчане выиграли по буллитам – 2:1 Б, во втором преимущество наших игроков было подавляющим – 6:1. «Спутник-96» (тренер Алексей Куделько) на своем льду также дважды переиграл тюменский клуб «Газовик», в первом матче одержав «чистую» победу – 5:3, во втором в серии буллитов – 6:5.

Пополнил свой очковый баланс и «Спутник-99» (тренер Игорь Фаизов), принимавший на домашнем льду также команду «Газовика». В первой встрече наша команда уступила со счетом 3:7, во втором взяла реванш – 5:4.

В предстоящие выходные в нижнетагильском Дворце ледового спорта им. В.К.Сотникова состоятся очередные матчи первенства России. «Спутник-95» встретится с «Авангардом-95» (г. Омск). Начало в 15.00 и 10.30.