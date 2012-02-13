Распродажа без сантиментов в «Манараге»
13 февраля 2012, 14:00СпортВалерия Лошкарева
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14 февраля 2012 года в магазине товаров для спорта и активного отдыха «Манарага» пройдет «Распродажа без сантиментов». 14 часов с 9.00 до 23.00 мы делаем только серьезные предложения.
В акции «Распродажа без сантиментов» участвуют:
Горнолыжное и сноубордическое снаряжение:
Снаряжение и одежда для беговых лыж – на всё 30%
Туристическое снаряжение:
- всё снаряжение RockLand – 40%;
- всё снаряжение Манарага – 30%;
- палатки:Red Fox, Salewa, Vaude – 30%, Bask – 40%;
- рюкзаки:Marmot – 50%, все остальные – 30%;
- спальники: все 30% (Rock Land – 40%);
- самонадувающиеся коврики: на все скидка 20%;
- газовое и бензиновое оборудование – 20% (кроме RockLand, на него - 40%);
- посуда – 20% (кроме RockLand, на неё - 40%).
Всё снаряжение для альпинизма и скалолазания – 20%
Одежда:
Каждый покупатель 14 февраля получит в подарок купон-скидку 15% на приобретение в период с 1 по 30 апреля 2012 года множества товаров, в т.ч. велосипедов, туристического и водного снаряжения.
Подробности акции на сайте магазина.
Магазин «Манарага»
Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 22
(3435) 41-94-53
Акция «Распродажа без сантиментов», 14 февраля, 14 часов с 9.00 до 23.00
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