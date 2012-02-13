Распродажа без сантиментов в «Манараге»

В акции «Распродажа без сантиментов» участвуют:

Горнолыжное и сноубордическое снаряжение:

Снаряжение и одежда для беговых лыж – на всё 30%

Туристическое снаряжение:

всё снаряжение RockLand – 40%;

всё снаряжение Манарага – 30%;

палатки:Red Fox, Salewa, Vaude – 30%, Bask – 40%;

рюкзаки:Marmot – 50%, все остальные – 30%;

спальники: все 30% (Rock Land – 40%);

самонадувающиеся коврики: на все скидка 20%;

газовое и бензиновое оборудование – 20% (кроме RockLand, на него - 40%);

посуда – 20% (кроме RockLand, на неё - 40%).

Всё снаряжение для альпинизма и скалолазания – 20%

Одежда:

Каждый покупатель 14 февраля получит в подарок купон-скидку 15% на приобретение в период с 1 по 30 апреля 2012 года множества товаров, в т.ч. велосипедов, туристического и водного снаряжения.

Подробности акции на сайте магазина.

Магазин «Манарага»

Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 22

(3435) 41-94-53