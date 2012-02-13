Тагильчанин взял серебро в юниорском Первенстве России по легкой атлетике

Успешно выступили легкоатлеты «Спутника» на первенстве Свердловской области среди юниоров и юношей и девушек старшего возраста. Лучшей в стане тагильчан стала Яна Шмакова, выигравшая две дистанции. 60 метров в предварительном забеге Яна преодолела за 7,5 секунды, в финале сама себе уступила одну десятую долю секунды, но вперед не пропустила никого из соперниц.

Также Шмакова первенствовала в беге на 200 метров. Также два золота и еще одно серебро заработала Юлий Галимова. Она выиграла соревнования по прыжкам в длину и толканию ядра и показала второй результат в тройном прыжке, уступив лишь одноклубнице Ольге Шеиной.