Тагильчанин взял серебро в юниорском Первенстве России по легкой атлетике
13 февраля 2012, 16:05СпортВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представитель спортивного клуба «Спутник» Евгений Салангин стал серебряным призером юниорского Первенства России по легкой атлетике. В составе команды Свердловской области Салангин, бежавший на первом этапе, занял второе место в эстафете 4х200 метров.
Успешно выступили легкоатлеты «Спутника» на первенстве Свердловской области среди юниоров и юношей и девушек старшего возраста. Лучшей в стане тагильчан стала Яна Шмакова, выигравшая две дистанции. 60 метров в предварительном забеге Яна преодолела за 7,5 секунды, в финале сама себе уступила одну десятую долю секунды, но вперед не пропустила никого из соперниц.
Также Шмакова первенствовала в беге на 200 метров. Также два золота и еще одно серебро заработала Юлий Галимова. Она выиграла соревнования по прыжкам в длину и толканию ядра и показала второй результат в тройном прыжке, уступив лишь одноклубнице Ольге Шеиной.
© Пресс-служба СК «Спутник»
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей