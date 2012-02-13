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В гонке «Лыжня России - 2012» приняли участие свыше 15 тысяч человек (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В гонке «Лыжня России - 2012» приняли участие свыше 15 тысяч человек (ФОТО)

13 февраля 2012, 09:33Спорт
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