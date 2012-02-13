В гонке «Лыжня России - 2012» приняли участие свыше 15 тысяч человек (ФОТО)

В этом году на соревнования не приехали многие первые лица округа иобласти: главный федеральный инспектор Виктор Миненко, спикерЗаконодательного собрания Людмила Бабушкина, глава правительстваАнатолий Гредин. Губернатора Александра Мишарина не было: он еще неполностью вылечился после автоаварии. На полигоне транслировалось еговидеообращение, пишет «Комсомольская правда».

Первыми на старт вышли лыжники-профессионалы из городов уральскогорегиона. Победителями в возрастной категории до 18 лет стали ИванПеченкин из Тюмени и Ольга Кощеева из Екатеринбурга. Спортсмены получилиденежные сертификаты на приобретение спортивной экипировки, сувениры,медали и кубки соревнований.

Два автомобиля «Фольксваген Поло» отправятся в Красноуфимск иЕкатеринбург. Лыжники из этих городов выиграли гонку среди взрослыхспортсменов. Инна Смирнова из города Красноуфимск показала лучшее время32 мин. 25,9 сек.. В мужском забеге уже четвертый раз победил ИванАлыпов из столицы Среднего Урала. Его результат 28 мин. 20,6 сек.

Затем на лыжню вышли любители, которые также не остались без призов.Специальные подарки организаторы вручили старейшим участникамцентральной лыжной гонки из Невьянского городского округа ТамареСивковой (1925 года рождения) и Георгию Кипрову (1929 г.р.), а такжеспортсменам-любителям с ограниченными возможностями из Нижнего ТагилаЛюдмиле Разномазовой и Василию Пимошину.

Лучшим муниципальным образованием в соревновании на самое красочноеоформление колонны спортсменов был признан Невьянск. Представители этогогорода также первенствовали в номинации «Самая спортивная семья».

Фото с сайта ntagil.org