Финальная распродажа в магазине «Манарага»

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И от всего сердца объявляем очень-очень-очень большие скидки на очень-очень-очень большой ассортимент товаров. Правда, только на один день, но зато на целых 14 часов - с 10.00 до 24.00.

Вам нужна экипировка и снаряжение, чтобы заниматься горными или беговыми лыжами, сноубордингом, скалолазанием, альпинизмом, туризмом, а, может даже, скандинавской ходьбой и снегоступингом?

В магазине «Манарага» вы сможете подобрать все необходимое, а на сэкономленные деньги купить себе еще что-нибудь приятное.

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И еще! Подарок! Первые 500 покупателей 14 февраля получат в подарок купон-скидку 15% на приобретение в период с 1 по 30 апреля 2014 года следующих товаров: велосипеды, велозапчасти, одежда (в т.ч. велоодежда), обувь (в т.ч. трекинговая), палатки, спальники, туристические коврики, кемпинговая мебель, рюкзаки (туристические и городские), посуда, газовое оборудование, весла, катамараны (изготовитель «Манарага»), рамы для катамаранов (изготовитель «Манарага»).

Магазин «Манарага»: