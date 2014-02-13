Сегодня на Олимпиаде Россия играет со Словенией: в составе нашей сборной тагильчанин

До плей-офф за выход в четвертьфинал сборной России предстоит сыграть еще со словаками и американцами. Матчи пройдут в субботу и в воскресенье в это же время.

Многие ставят на то, что эта игра принесет нам победу, а в спортбарах и кафе, транслирующих Олимпийские игры, ожидается настоящий ажиотаж. К слову, в Тагиле интерес связан еще и с тем, что в составе сборной будет играть наш земляк Александр Радулов.

Александр начал заниматься хоккеем именно в Нижнем Тагиле, но за свою спортивную карьеру успел сыграть и за тверской ТХК, и за московский «Динамо», был задрафтован командой канадской юниорской лиги QMJHL «Квебек Ремпартс», выступал в основном составе фарм-клуба «Нэшвилла», в составе «Салавата Юлаева» стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году, а 2 июля 2012 года подписал четырёхлетний контракт с ЦСКА.

Как пишет портал e1.ru, ворота сборной России по хоккею в матче со Словенией будет защищать голкипер «Колорадо» Семён Варламов, а также на лед выйдут: Андрей Марков - Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук - Павел Дацюк - Александр Радулов, Алексей Емелин - Евгений Медведев, Александр Овечкин - Евгений Малкин - Александр Сёмин, Фёдор Тютин - Илья Никулин, Николай Кулёмин - Артём Анисимов - Владимир Тарасенко, Антон Белов - Никита Никитин, Александр Попов - Алексей Терещенко - Валерий Ничушкин.

Пожелаем нашей сборной победы, ведь это будет первый шаг к золотой медали!